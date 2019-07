Calcio, Vado: subito amichevoli impegnative per i rossoblu, martedì arriva il Chieri, sabato il Pietra Ligure

Avvio di stagione impegnativo per il Vado di Luca Tarabotto che, nel corso della prossima settimana, potrà testare la propria condizione con due importanti amichevoli. La prima gara è in programma martedì 30 luglio (ore 17.00) al “Chittolina” contro il Chieri di mister Morgia, ambizioso club di Serie D che nei giorni scorsi ha già affrontato in amichevole l’Alessandria. La seconda partita, invece, si giocherà sabato 3 agosto (ore 19.00 al “Chittolina) contro il Pietra Ligure di mister Pisano, che si appresta a disputare per il terzo anno di fila il campionato di Eccellenza.