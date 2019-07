Calciomercato: altri guantoni a difendere la porta del Finale, ingaggiato Fabio Maria Rossi

Il comunicato ufficiale:

L’ASD FBC Finale comunica di essersi assicurata per la stagione prossima ventura le prestazioni sportive dell’estremo difensore classe 2000 Fabio Maria Rossi.

Il giocatore proviene dall’Albenga, squadra in cui è cresciuto prima di passare per una stagione alla formazione Allievi del Genoa, con anche due convocazioni nella Primavera, e nella quale è tornato due stagioni fa per difenderne la porta nel campionato di Eccellenza con oltre 50 presenze.

A lui un grande benvenuto da parte della famiglia giallorossoblu, con l’augurio di poter intraprendere con i nostri colori un percorso di crescita, ed allo stesso tempo ricco di soddisfazioni reciproche