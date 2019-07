Calciomercato. La Sestrese completa il parco offensivo con Emanuele Bortolini

Il comunicato ufficiale:

La͟ ͟F͟.͟S͟.͟ ͟S͟E͟S͟T͟R͟E͟S͟E͟ ͟C͟a͟l͟c͟i͟o͟ ͟1͟9͟1͟9͟ ͟è͟ ͟l͟i͟e͟t͟a͟ ͟d͟i͟ ͟u͟f͟f͟i͟c͟i͟a͟l͟i͟z͟z͟a͟r͟e͟ ͟i͟l͟ ͟t͟e͟s͟s͟e͟r͟a͟m͟e͟n͟t͟o͟,͟ ͟p͟e͟r͟ ͟l͟a͟ ͟s͟t͟a͟g͟i͟o͟n͟e͟ ͟2͟0͟1͟9͟/͟2͟0͟2͟0͟,͟ ͟d͟e͟l͟l͟’͟a͟t͟t͟a͟c͟c͟a͟n͟t͟e͟ ͟E͟M͟A͟N͟U͟E͟L͟E͟ ͟B͟O͟R͟T͟O͟L͟I͟N͟I͟

Attaccante esterno, classe ’91, Emanuele nel campionato scorso ha giocato fino a dicembre nella Goliardica, poi è passato nelle fila del Serra Riccò. Prima ancora ha disputato quattro importanti campionati in Eccellenza con la maglia del Busalla.Bortolini va a rinforzare ulteriormente un reparto che potrà contare anche su capitan Sedky Akkari (capocannoniere nella passata stagione con 25 reti), Lorenzo Anselmo (in arrivo dal Bragno, dove ha chiuso come vice-capocannoniere con 23 reti) e Andrea Carvelli (5 reti determinanti in un girone di ritorno in continua crescita, elemento di importante valore recuperato dopo anni di inattività).

Ad Emanuele va un grosso “in bocca al lupo” da parte del presidente Sciortino, del d.g. D’Acierno del d.s. Catania e di tutto l’ambiente verdestellato.