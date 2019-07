Calciomercato, Savona: per la porta c'è l'estremo difensore lituano Siaulys

Dovrebbe essersi di fatto completato il comparto portieri del Savona.

Dopo Ilario Guadagnin è infatti in arrivo in biancoblu l'estremo difensore Ovidijus Siaulys.

Il numero uno lituano, davvero prestante nel fisico con i suoi 195 cm, di altezza, è reduce dall'esperienza in prestito al Bari, essendo di proprietà della Virtus Entella.

Al momento non vi è ancora l'ufficialità dell'acquisto, in quanto quest'ultimo potrà essere formalizzato dopo mercoledì mattina, quando avverrà il trasferimento di quote dalla General Sports alla cordata guidata da Roberto Patrassi.