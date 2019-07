Calcio, 6° edizione del Memorial Fiorito. La vittoria del torneo di Pontelungo va a Macelleria Scola / Pasticceria Bertola

E' stata una finale con una sola rete, ma le emozioni e la tensione l'hanno fatta da padrona nell'ultima sfida del Memorial Fiorito.

La sesta edizione della manifestazione di Pontelungo ha visto prevalere in finale Macelleria Scola / Pasticceria Bertola sugli avversari di Maurizio's Pub, ma osservando le dinamiche della finale si sono comprese al meglio le ragioni per le quali entrambe le formazioni sono arrivate a giocarsi l'ultimo atto del torneo.

Da una parte e dall'altra si sono visti meccanismi precisi e puntuali, a testimonianza di come, anche nei tornei estivi, l'organizzazione di gioco sia basilare per puntare a un risultato di prestigio.

Un equilibrio rotto dalla punizione di Milazzo al 13° della ripresa, deviata in barriera, decisiva per le sorti dell'ultima sfida che, a conti fatti, sarebbe potuta anche concludersi ai rigore se Emanuele Balbo non avesse fallito all'ultimo secondo la palla del possibile 1-1.

Una degna conclusione per il torneo estivo di riferimento del comprensorio ingauno, con una finale combattuta, tirata, ma giocata con sportività e rispetto reciproco.

Nel match valido per l'assegnazione per il terzo posto, larga vittoria (10-7) per Ferrara Costruzioni /Internouno su Mt Luxury Rent Car, in campo al posto di Gelateria Dario Loano, pronta a rinunciare alla sfida utile per il podio. Mattatore del match Auteri con 7 reti, a completare lo score Marco Marsic con una doppietta e il gol di Pietro Scannapieco. Per Mt a segno Nicolò Condorelli (doppietta) e Vincenzo Prinzi.





Le formazioni delle squadre scese in campo per le finali

1°posto Macelleria Scola / Pasticceria Bertola: Scola, Ferrari, Farinazzo, Bertozzi, Gattuso, D. Gerini, Maxena, Milazzo, Santanelli.

2° posto Maurizio's Pub: Faggio, Colletti, Alasi, Ardoino, Balbo, Bonadonna, Bonavita, Serrone, Giampà.

3° posto Ferrara Costruzioni / Internouno: Gallo, Amico, Marsic, D. Michero, F. Michero, Scannapieco, Guglieri, Tessitore, Auteri.

4° posto Mt Luxury Rent Car: F. Metani, Lamonica, Condorelli, L. Muscio, S. Muscio, Padolano, Sabia, Prinzi.