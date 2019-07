Calcio, Baia Alassio. Arriva la controreplica a Vincenzi: "Il nostro obiettivo è il bene dei ragazzi di Alassio"

Replica e controreplica, a stretto giro di posta. Continua a tenere banco la prossima fusione tra i settori giovanili di Alassio Fc e Baia Alassio. Dopo la presa di posizione del presidente Fabrizio Vincenzi, è arrivata la controreplica di Gerry Gerundo, direttore generale della Baia Alassio.

"Sono rimasto un po' frastornato dalle dichiarazioni del presidente Vincenzi: difatti gli accordi presi durante gli incontri avuti erano volti all'unificazione dei settori giovanili a partire da questa stagione, iniziando a organizzare la fusione per la prossima stagione sportiva, vista l'assenza dei tempi tecnici per una partenza immediata.

Si è parlato anche di collaborare tra le Prime Squadre in merito alla lavanderia e al magazziniere.

Mi spiace per la dichiarazione del presidente, ma per noi la cosa più importante è il bene di tutti i ragazzi di Alassio obiettivo che, sono sicuro, vuole perseguire anche Vincenzi. Per questo motivo abbiamo dato il via all'unificazione dei Settori Giovanili, in base a quanto concordato di fronte ai rappresentanti dell'Amministazione Comunale nella riunione del 12 giugno scorso, come nell'articolo pubblicato da Svsport.it": http://www.svsport.it/2019/06/12/leggi-notizia/argomenti/calcio-1/articolo/calcio-alassio-fc-e-baia-alassio-sono-pronte-a-fondere-i-settori-giovanili.html