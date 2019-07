Calcio, Cairese: Massimiliano Bruzzone sarà il vice di Beppe Maisano

Si va ad arricchire con una figura di assoluto spicco lo staff tecnico della Cairese.

Mister Beppe Maisano sarà infatti affiancato da Massimiliano Bruzzone, pronto a rivestire il ruolo di allenatore in seconda.

Bruzzone ha militato dal 2014 al 2019 nel Settore Giovanile della Genova Calcio, conquistando nelle ultime due stagioni l'accesso alle finali regionali con la leva 2002.

Non sono mancate nemmeno le esperienze in prima squadra, nel 2009/2010 con la Samp 46 (Promozione), nel 2010/2011 con il Busalla, in Eccellenza, e nel 2011/2012 con il Borgoratti (Promozione).