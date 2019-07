Calcio, Promozione. Alla corte della Veloce resterà anche Samuele Recagno

Con la stagione alle porte il calciomercato non sta certo a guardare, Samuele Recagno vestirà per un’altra stagione la maglia della Veloce. Il fantasista, già in granata nella scorsa annata, è già al lavoro da diverse settimane, per presentarsi al meglio agli ordini di mister Gerundo e del Team Manager Baldaccini.

In casa Veloce però il mercato non è ancora concluso, visto che il DS Fulvio Berruti sta ancora lavorando agli ultimi colpi di mercato per completare la rosa per il prossimo campionato.