Calciomercato, Ceriale: è fatta per il ritorno di Andrea Ancona

Il comunicato ufficiale:

L’attaccante classe 1997 è nato e cresciuto nelle giovanili del Ceriale ed ha esordito poi nella Prima Squadra guidata allora da Mister Renda segnando diverse reti. Successivamente ha vestito la casacca granata del Pontelungo con il quale ha militato nelle ultime due stagioni raggiungendo sempre posizioni di alta classifica. Così ce lo descrive il Direttore sportivo: “Andrea è uno dei frutti del nostro settore giovanile, un ragazzo con molte capacità fisiche e tecniche e ha sicuramente potuto affinarsi in questi anni guidato da Mister Zanardini. Abbiamo accolto di buon grado la sua volontà di tornare a casa ritrovando un ragazzo maturato anche mentalmente. Sono sicuro che sarà in grado di giocarsi bene le sue carte e avrà le sue chance per dare un buon contributo alla causa”. Le impressioni a caldo del nuovo acquisto: “Sono veramente felice di tornare a casa, di ritrovare alcuni dei miei ex compagni e di potermi confrontare con giocatori di grande qualità. Sono anche motivato di essere allenato da Andrea Biolzi che reputo un mister molto preparato. Sono sicuro che la squadra quest’anno potrà levarsi parecchie soddisfazioni con la testa giusta e con il lavoro sodo!” Tutti noi siamo contenti di riabbracciare Andrea e gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Ora testa e gambe a giovedì!