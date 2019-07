Pallanuoto: i campioni del mondo liguri sono stati ricevuti all'aeroporto Colombo dall'Assessore Ilaria Cavo

L'assessore allo Sport Ilaria Cavo ha ricevuto, ieri sera, i giocatori "liguri" della Nazionale italiana di pallanuoto freschi campioni del mondo, in arrivo all'aeroporto Colombo di Genova. "Tra fine agosto e i primi di settembre - ha dichiarato l'assessore - riceveremo in Regione, nella Sala della Trasparenza, i nostri campioni del Settebello per un riconoscimento. Siamo orgogliosi di voi"

A seguire, l'assessore Cavo, insieme al consigliere regionale recchese Franco Senarega, ha partecipato anche alla festa organizzata in corso Italia dove alcuni campioni hanno brindato insieme ai vincitori del trofeo Boccadasse waterpolo. "Sono campioni che diventano un simbolo e un riferimento per i tanti pallanuotisti e sportivi della nostra regione", ha concluso l’assessore Cavo.