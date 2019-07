Calcio, Eccellenza. Al via la stagione del giovane Finale, Rolando: "Qui con voglia di lavorare, cerchiamo ancora due pedine di esperienza"

Sono calati nel tardo pomeriggio di ieri i primi veli dal nuovo Finale pronto a riabbracciare sulla propria panchina Pietro Buttu, alla sua terza esperienza dalle parti di via Brunenghi, in una stagione che si preannuncia rivoluzionaria per la società del presidente Cappa.

Molti volti nuovi in campo, ma non solo. Ad osservare con attenzione la seduta di allenamento, tra una telefonata ed un sms, il nuovo uomo mercato dei giallorossi, il neo direttore sportivo Viviano Rolando.

E' stato lui ad inaugurare la stagione 2019/20 davanti ai nostri microfoni, facendo il punto della situazione su quelli che sono gli obbiettivi per Vittori e compagni, anticipando anche le prossime mosse di mercato.

"Sono qui con tanta voglia di fare bene, di cercare di allestire una squadra abbastanza competitiva e ricca di giovani. Finora ci siamo mossi in questa direzione, ma in prospettiva ci resta ancora tanto da lavorare cercando quelle pedine che possano completare la rosa.

Cosa cerchiamo? Sicuramente due giocatori di esperienza, uno a centrocampo ed uno in difesa, per chiudere il cerchio della rosa a disposizione del mister".

Un Finale giovane e rivoluzionato dunque, nel segno della gioventù. Per questo il ds finalese preferisce non alzare troppo l'asticella delle ambizioni: "Dobbiamo far sì che si crei una giusta alchimia tra i tanti giovani che abbiamo e raggiungere una salvezza anticipata in modo da levarci poi qualche soddisfazione. Questo è quello che ci siamo detti col mister e con la società".

Mantenere quella categoria che a Rolando, così come ai neo giallorossi Insolito, Vernice e Rocca, lo scorso anno è sfuggita per un soffio con la Loanesi. Inevitabile dunque guardarsi indietro: "E' stato un anno fantastico. A dicembre ci davano tutti per morti, da quel momento invece abbiamo sfoltito la rosa affidandoci ai più giovani creando l'alchimia giusta tra le loro qualità e l'esperienza di ragazzi come Garassino ed Antonelli. Domenica dopo domenica siamo riusciti ad arrivare ad un passo dall'Ospedaletti, peccato agli spareggi non essere riusciti a battere una squadra molto quadrata come il Rivasamba".