Calcio, Vado. Subito in gol Alessi, 1-1 nell'amichevole con il Chieri

E' terminata con un pareggio la prima uscita stagionale del Vado.

Il match amichevole contro il Chieri ha rappresentato per mister Tarabotto e i suoi ragazzi un test a dir poco autentico, vista la "garra" messa in campo dalla squadra piemontese, pronta fin dal primo minuto a mettere in campo corsa e aggressività.

Il Vado da parte sua ha tenuto in maniera egregia, non tirando indietro il piede, confermando già da subito un buon stato di forma.

Il match è terminato con il risultato di 1-1, grazie ai gol di Johnson al 31' e al pareggio di Diego Alessi, cinque minuti più tardi.

Lo stesso centravanti ex Cairese ha strappato applausi al 45' con una grande giocata per Gagliardi, non conclusa nello specchio da parte del trequartista.

Nella ripresa si è consumato il canonico valzer delle sostituzioni, con il Vado ancora pericoloso in avanti con Piu (pallone respinto) e con Piacentini, gol sfiorato e un palo per l'attaccante ex Savona e Albissola.

La formazione del Vado

Vado: Illiante, Zaccaria, Dagnino, Pesce, Castaldo, Gallo, Donaggio, Marmiroli, Alessi, Gagliardi, Tomasini.

A disposizione: Faggiano, Oubakent, Puddu, Redaelli, Piacentini, Scannapieco, Piu, Dorno, Peirano, Fossati, Aurelio.

Allenatore : Tarabotto.

I giocatori a disposizione di mister Morgia.