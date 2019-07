Ceriale Progetto Calcio: Ufficializzato lo staff tecnico del Settore Giovanile

Con la stagione sportiva alle porte, il Ceriale Calcio ha il piacere di ufficializzare lo staff tecnico che porterà avanti il florido settore giovanile biancoblu. Responsabile del ramo societario sarà anche quest’anno Roberto Ferraro che in queste ultime settimane ha lavorato sodo insieme ai vertici dirigenziali per creare la squadra di mister che si occuperanno di far crescere i ragazzi. Complici i risultati positivi della scorsa stagione, molti allenatori sono stati confermati al comando della propria leva in modo da poter portare avanti con successo un percorso di crescita, replicando i successi e, perché no, anche migliorandosi. Di livello anche i nuovi volti che andranno ad integrare il puzzle tecnico con ancora qualche tassello mancante che verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

ATTIVITA’ AGONISTICA: JUNIORES REGIONALI ECCELLENZA: Dario Oddone

ALLIEVI 2003: Andrea Savona - Antonio Luchina

ALLIEVI 2004: Massimo Careddu

GIOVANISSIMI 2005: Armando Minutoli – Gianriccardo Bologna

GIOVANISSIMI 2006: Luca Stella

ATTIVITA' DI BASE:

ESORDIENTI 2007: Gianluca Mazzone - Maurizio Biggi

ESORDIENTI 2008: Franco Genduso

PULCINI 2009: Luca Stella - Massimo Careddu

PULCINI 2010: Gianriccardo Bologna

PRIMI CALCI 2011: Vincenzo Moreno

PICCOLI AMICI 2012-2013: Maurizio Biggi - Gloria Mellegari

Prestissimo si apriranno le porte del Merlo per le iscrizioni alla stagione 2019-2020, ma le sedute tecniche e gli incontri tra società e famiglie sono proseguiti per tutta l’estate. Moltissime le riconferme da parte dei giocatori biancoblu che hanno deciso di vestire la casacca anche nella prossima stagione, ma importante anche il numero delle nuove adesioni e degli interessati che, grazie ai movimenti societari del calcio ponentino, hanno deciso di guardare altrove mostrando forte interesse verso la società cerialese. Nelle prossime settimane il Ceriale Progetto Calcio comunicherà attraverso i propri canali ufficiali tutte le novità alle quali sta lavorando e fornirà tutte le informazioni per i tesseramenti. Poco per volta, poi, ogni leva riprenderà le attività con la “temuta” preparazione fisica.