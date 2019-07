Trail: terzo posto sull'Abetone per Giacomo Dodino, lo sbarco tra i professionisti è imminente

Quest’ultima tappa valevole come qualificazione per l’Enduro World Series del prossimo anno ha visto al via numerosi atleti da diverse nazioni e i più forti rider italiani contendersi l’ambito titolo.

“È stata una gara complicata - spiega Dodino - i Trail erano molto scivolosi ma sono riuscito a trovare fin da subito il giusto feeling con la bici e sopratutto a divertirmi! Sono felice per il risultato, mi sono allenato molto per questo finale di stagione ma non credevo di essere così competitivo, nella speciale 3 ho fatto addirittura segnare il miglior tempo, quasi non ci credo. Ora massima concentrazione per il campionato Italiano il prossimo weekend a La Thuile (AO).”