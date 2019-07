Rugby, Serie C: ecco il girone di Savona e Union Riviera

Sono stati conunicati da parte FIR i gironi del Campionato Nazionale di Serie C Girone 1. Il torneo è composto da otto gironi ed è previsto su due fasi con inizio per il 20 ottobre 2019 e con conclusione per domenica 24 maggio 2020.

Le cinque formazioni liguri in gara, vale a dire Savona, Amatori Genova, CUS Genova Cadetti, Pro Recco Cadetti ed Union Riviera, sono state tutte inserite nella poule 2 insieme al CUS Pavia. Mella polue 1 invece sono state inserite Stade Valdotaine, CUS Torino Cadetti, San Mauro, Cuneo Pedona, Rivoli, Amatori Novara.