Calcio, Alassio FC. Riecco Roberto Belvedere: "E' stato fatto un buon lavoro, pronti a migliorare ulteriormente la squadra"

Ripartirà anche quest'anno dall'Alassio FC l'esperienza calcistica di Roberto Belvedere.

Dopo la salvezza conquistata la scorsa stagione, il dirigente giallonero rimarrà ancora al "Ferrando", con l'obiettivo di replicare l'obiettivo conquistato pochi mesi fa:

"Sono ovviamente felice di poter ripartire da un ambiente che conosco davvero bene. Non ho avuto modo di fare la campagna estiva in prima persona, ma devo dire che la società si è mossa bene, portando in squadra elementi alla prima esperienza in Eccellenza, ma di buon livello e soprattutto affamati. Adesso partiamo con i primi allenamenti, poi nel caso mister Cattardico dovesse chiederci ulteriori rinforzi saremo pronti ad accontentarlo. Gli obiettivi? Ci aspetta un campionato super competitivo e ovviamente dobbiamo puntare alla salvezza: prima saremo capaci di raggiungerla, maggiore valore assumerà la nostra stagione".