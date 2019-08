Calcio. Lo Speranza rifà il look al campo "Scaletti", il nuovo manto sarà pronto entro fine settimana

Era qualche anno che se ne parlava, ma adesso sono finalmente partiti i lavori. Lo Speranza rifà il look del Campo “Scaletti” che dovrebbe già essere pronto alla fine di questa settimana.

Un intervento necessario, per un campo che si stava deteriorando sempre più. Un investimento del quale ne gioveranno tutti i piccoli verderossi: “Sapevamo che avremmo dovuto rifare presto il manto del nostro campo a 7” – interviene il Presidente Bruno Bruzzone – “Dopo la realizzazione del campo a 11 del Santuario adesso abbiamo due strutture perfette per far crescere i nostri giovani calciatori”.

Non sono ancora trapelate notizie per quanto riguarda la prima squadra: “Ci saranno molte novità, ma per adesso non voglio ancora sbilanciarmi, presto comunicheremo tutti i giocatori”.