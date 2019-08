Calciomercato. Plodio, ufficiale l'arrivo dell'attaccante Luca Vario

Il nuovo Plodio targato Dario Roso piazza un importante colpo di mercato, ufficializzando l'arrivo dell'attaccante classe '97 Luca Vario, reduce dalle esperienze con le maglie di Veloce e Quiliano&Valleggia.

"Ho avuto fin da subito un'ottima impressione a livello umano - sottolinea il nuovo centravanti del club biancoblù - e penso che come club non abbia nulla a che vedere con la Seconda Categoria, considerando soprattutto le strutture di cui dispone la società. Ho rifiutato anche qualche proposta da squadre di categoria superiore, proprio per concentrarmi su un progetto davvero intrigante. La voglia di iniziare è tanta, con l'obiettivo primario di ripagare la fiducia del mister e del ds, che mi hanno spinto ad accettare questa sfida".