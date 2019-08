I principali attrezzi sportivi che gli italiani tengono a casa

L’home training, vale a dire l’allenamento a casa, è sempre più di moda per gli italiani. Merito di una combinazione di fattori. Poco tempo, pigrizia, la tendenza a non abbandonare del tutto una vita sedentaria. Ma anche la diffusione di programmi di training curati da esperti del fitness che propongono esercizi da fare a casa, come Kayla Itsiness.

Tutto ciò ha fatto crescere in modo esponenziale le vendite di attrezzature sportive per uso domestico. Dal semplice tappetino al tapis roulant, dalle kettlebells alle battle ropes, oggi gli italiani sono sicuramente molto più informati sulle attrezzature sportive, e alcuni destinano una stanza proprio all’home fitness. Ma anche i meno attrezzati non hanno paura di mettere in casa anche i prodotti più moderni,tanto che Tecnogym, la più importante azienda di attrezzature sportive, produce ora dei macchinari in legno dal design esclusivo, adatti anche ad essere sfoggiati in salotto. Scopriamo insieme le attrezzature più popolari nelle case degli italiani.

Tappeto elastico

È l’ultima moda dell’allenamento indoor, ed è sicuramente destinato a rimanere nelle case italiane a lungo. Il tappeto elastico offre una nuova prospettiva all’allenamento a corpo libero e per questo è particolarmente apprezzato da chi pratica già sport da molto tempo. Stimola la resistenza, l’equilibrio e la flessibilità, e ci sono oltre 100 esercizi che possono essere fatti sul tappeto. Inoltre, può essere posizionato anche in giardino, è leggero e sicuramente piace anche ai bambini.

Il tapis roulant

Un attrezzo noto e diffuso da decenni, che sta vivendo una nuova giovinezza grazie a un attento lavoro di upgrade. Il tapis roulant può essere utilizzato per camminare e correre in piano, ma anche in salita e in discesa. I migliori modelli di tapis roulant hanno la funzione TV e possono essere connessi ai social o a una chiavetta usb, e persino a Netflix!

Il foam roller

Ovvero, l’osteopata in casa. Il foam roller è un rubo di spugna dura con delle sporgenze che, posizionate nei punti giusti, sono in grado di massaggiare, sciogliere contratture, e dare sollievo alle spalle e alla schiena. Ma non solo, perché può essere utilizzato per gli esercizi di equilibrio, eseguendo i movimenti del pilates in bilico sul tubo. Recentemente, Donna Moderna ha scritto un buon articolo su 5 esercizi semplici ed efficaci che puoi fare con il foam roller.

Il tappetino pieghevole

Fino a poco tempo fa, nei negozi di articoli sportivi era a malapena possibile acquistare dei tappetini in spugna sottile. Il risultato era che molti esercizi, dagli addominali alla quadrupedia, risultavano più dolorosi del dovuto, spingendo a volte le persone ad abbandonare l’allenamento. Oggi invece è possibile acquistare anche per la casa i tappetini pieghevoli, articolati in tre rettangoli di spugna alta, sono validi anche per mantenere determinate posizioni o tenere in alto la testa.







La palla medica

All’apparenza una normale palla, ma riempita di sabbia fino a raggiungere un peso che può arrivare anche a 20kg. Si usa per gli addominali, per gli squat, e per un gran numero di esercizi funzionali. Il lancio della palla medica per terra non solo è molto utile per spalle e braccia, ma è anche un’eccezionale antistress.

E la palla per gli addominali

Anche questa palla ha riscosso notevole successo, grazie ai suoi numerosi usi, ma anche al fatto che è molto divertente. Un po’ ingombrante, a dire il vero, si fa ampiamente perdonare per via della possibilità di fare addominali, dorsali ed esercizi per i glutei il tutto in perfetto equilibrio. E poi, come per il tappetino, quel leggero rimbalzo è sempre piacevole.

Il sacco standing

Una volta solo i più fortunati potevano permettersi di montare un sacco al soffitto per fare esercizi di boxe. Oggi invece sono disponibili dei sacchi con pedana, leggeri, comodi e dal minimo ingombro, che possono essere messi ovunque. E con la diffusione dell’allenamento funzionale abbiamo scoperto che non servono solo ad esercitarsi con il gancio destro, ma anche a fare esercizi per gli addominali ruotando mentre si cerca di colpire il sacco con il braccio teso.

La pedana vibrante

Insieme al tapis roulant, la pedana vibrante è tra le attrezzature sportive elettroniche più diffuse. Si tratta di una pedana che vibra con diverse intensità, stimolando in modo passivo la muscolatura. E non è necessario rimanere fermi, ma si può anche fare degli esercizi mentre si è sulla pedana, per dare ai muscoli un boost ulteriore.