Calcio, Promozione. Andrea Cosentino continuerà a vestire la maglia della Veloce

Farà parte ancora per un anno della Veloce anche Andrea Cosentino, fresco di firma con i granata. L’esperto difensore centrale sarà per il terzo anno consecutivo pilastro della difesa dei savonesi. E’ proprio il classe 1987 che interviene ai nostri microfoni per esprimere tutta la sua gioia:

“Sono felice di restare in granata, il gruppo dello scorso anno è rimasto pressoché invariato e per questo non poteva che fare scelta migliore. In questo calciomercato abbiamo perso qualche pedina, ma la società è stata capaci di rimpiazzarli con elementi di altrettanta qualità.”

Un nuovo campionato per i ragazzi di mister Gerundo: “Rispetto alle due passate stagioni affrontiamo una categoria superiore, l’obiettivo di conseguenza sarà certamente quello di salvarci il prima possibile. Sarà un campionato molto duro, ci sono squadre veramente forti come Ventimiglia, Ceriale e Sestrese, che sicuramente faranno un campionato a parte. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare settimana dopo settimana.”