Il comunicato ufficiale

L'Unione Sportiva Rocchettese comunica che nella giornata odierna è stato ufficialmente raggiunto un accordo con il sig. Mario Croci che assumerà la guida tecnica della Prima Squadra. Il nuovo tecnico ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società per la prossima stagione. Si ringrazia il sig. Davide Sonaglia per il lavoro svolto in quest'anno di guida tecnica, a lui va tutta la stima e l'affetto del popolo rossoblu.