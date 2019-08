Calcio. Savona: il programma completo delle amichevoli precampionato

E' stato finalmente ufficializzato il programma delle amichevoli del Savona Calcio.

Domenica 4 agosto alle ore 17.00 sul Campo Sportivo di Champoluc, arriverà il Pont Donnaz, squadra di Aosta che milita in Eccellenza.

Giovedì 8 agosto alle ore 17.00 il Savona spazio alla Primavera del Torino per un allenamento congiunto.

Domenica 11 agosto sempre alle 17.00 tornerà in Val d’Aosta una rappresentativa di giocatori provenienti da Torino in cerca di sistemazione per la prossima Stagione, che abbiamo già ospitato settimana scorsa nel nostro ritiro.

Il 13 agosto la squadra saluterà la Val d’Ayas per spostarsi a Corneliano per l’ultimo impegno prima di Ferragosto dove incontrerà la squadra piemontese che affronterà il campionato di Eccellenza.

Prima degli impegni ufficiali, il 25 agosto per la Coppa Italia di Serie D e il 1° settembre, per l’esordio in campionato, il Savona affronterà ancora due amichevoli.

Domenica 18 agosto alle ore 17.30 amichevole con il Finale al Borel e il 21 agosto triangolare a partire dalle ore 19.00 a Cairo Montenotte con Cairese e Veloce.