Calciomercato, San Filippo Neri. è stato ingaggiato Paolo Lo Presti

Ancora un elemento di talento è pronto ad unirsi alla San Filippo Neri. Dal Soccer Borghetto è infatti in arrivo il jolly offensivo classe 2000, Paolo Lo Presti.

Una bella opportunità, visto che avrà la duplice opportunità di farsi valere, sia sia con la Prima Squadra che con la Juniores.

"Ringrazio in primis il Soccer Borghetto e il presidente Luca Ferrara per la disponibilità e la sensibilità dimostrata. Per me - racconta Paolo - era importante poter tornare a giocare con una certa continuità. Da quanto mi è stato prospettato avrò l'opportunità di giocare sia in Prima Squadra che con la Juniores, dove, a quanto pare, potrei tornare a lavorare con mister Porcella".