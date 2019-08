Calciomercato, Savona. Per la fascia destra c'è l'esterno offensivo Diego Vita

Sono queste gli ingredienti principali del bagaglio tecnico di Diego Vita , polivalente jolly offensivo prossimo a firmare per il Savona.

Come conferma l'entourage del giocatore, l'ala destra (schierabile comunque su tutto il fronte offensivo) indosserà la casacca biancoblu, dopo l'ottima stagione vissuta in Serie D con la maglia del Legnago, complici gli 12 gol realizzati in 30 gare.