Agosto ricco di attrattive e opportunità ad Artesina

La stagione estiva di Artesina entra nel vivo ad agosto. Oggi, sabato, ci sarà l’apertura totale dell’Artesina Park che offrirà tutti i giorni la possibilità di utilizzo della seggiovia, del bob estivo, dei tracciati bike e del tubing fino al 25 agosto. Verrà inoltre reso disponibile il baby parking per i più piccini con giochi gonfiabili, attrazioni e pista per quad elettrici.

Numerose sono inoltre le opportunità di relax e svago per gli amanti della montagna amica e a chilometri zero. Lo staff di Artesina è pronto per un mese di agosto che si preannuncia entusiasmante con un calendario di eventi per ogni tipo di esigenza: dai mercatini di Montagna alle serate musicali, dalla gastronomia in piazza alle escursioni in quota con particolare attenzione alle attività per i bambini e le famiglie.

Un lavoro certosino di organizzazione per garantire la migliore ospitalità a chi sceglierà la località del Cuneese per trascorrere le proprie vacanze.

Inoltre per gli amanti delle due ruote i tracciati del Bike Park si presentano fortemente rinnovati con piste da discesa di ogni livello e attivo da quest’anno anche il noleggio di e-bike, le ormai conosciutissime biciclette elettriche, per provare la disciplina.

Si preannuncia pertanto per i turisti una felice estate in un territorio che al momento si mostra in tutto il suo splendore con i colori intensi e carichi di contrasto dei fiori, il verde acceso dell'erba fresca, pascolo ideale per le mucche che popolano il territorio in quota.

In previsione invernale sulla pista Selletta, che collega il Pian della Turra al centro abitato, sono quasi ultimati i lavori di restyling e miglioramento del fondo. L’obiettivo è rendere sempre più agevole una delle discese più spettacolari del comprensorio sciistico, con i suoi 800 metri ininterrotti di dislivello da Cima Durand ad Artesina 1300.

Estate ad Artesina non vuol dire solo Bob Estivo, tubing e mountain bike. Come per tradizione, infatti, si sono svolti nel mese di luglio e proseguiranno ad agosto e fino a settembre i “Summer camp”, centri estivi sportivi per bambini e ragazzi che offrono una variegata serie di opportunità di vacanza/allenamento, dal calcio al tennis, al basket, al volley fino alla novità della vacanza “Music & mountain”.