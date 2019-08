Celle Ligure: torna la staffetta a coppie sulla spiaggia

Venerdì 9 Agosto 2019, presso i Bagni Buffou (spiaggia libera-attrezzata comunale loc. Piani), torna l’appuntamento estivo con la V edizione della Staffetta a Coppie sulla Spiaggia, organizzata dal Centro Atletica Celle Ligure e il patrocinio del Comune di Celle Ligure.

Per i più piccoli sotto i 12 anni è previsto una ‘’mini staffetta’’ di 300 metri ciascuno (600 metri totali), mentre i più grandi si sfideranno sulla classica distanza di 800 metri per frazionista (1600 metri totali).

Il percorso è il consueto ‘’turn-about’’ interamente sull’arenile delimitato da due giri di boa. Partenza, arrivo e zona cambio coincidono. Ognuno è libero scegliere se correre con o senza le scarpe in base alle proprie caratteristiche e tattiche di gara.

Sono previste ben quattro categorie: femminile, mista, maschile 1 (fino a 80 anni totali) e maschile 2 (over 80 anni totali).

La competizione si svolgerà in batterie suddivise per categoria.

Per ogni categoria verranno premiate le prime tre coppie arrivate.

Ritrovo e iscrizioni presso i bagni ospitanti a partire dalle ore 19:00

La gara è aperta a tutti, tesserati e non tesserati, purché in regola con le vigenti norme sanitarie oppure sottoscrivendo il modulo di autocertificazione.

E’ gradita la pre-iscrizione tramite mail: centroatleticacelleligure@gmail.com, oppure recandosi o telefonando a Riviera Sport, Via Aicardi 126, Celle Ligure 019/993767

Ristoro finale per tutti i partecipanti!