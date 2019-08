Pallapugno: le date dei quarti di finale di Serie C1. Chiusa la regular season della Serie C2 e del campionato femminile.

Serie C1 - Andata quarti di finale

Domenica 4 agosto ore 16

a Pieve di Teco: Polisportiva Pieve di Teco-­Ultreia et Suseia

Giovedì 8 agosto ore 21

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Barbero Albese

Domenica 4 agosto ore 21

a Ricca: Banca d'Alba Olio Desiderio Ricca­‐Torfit Langhe e Roero Canalese

Mercoledì 7 agosto ore 21

a Monastero Bormida: Bubbio­‐Monastero Dronero



Serie C1 - Ritorno quarti di finale

Venerdì 9 agosto ore 21

a Rocchetta Belbo: Ultreia et Suseia-Polisportiva Pieve di Teco

Giovedì 22 agosto ore 21

ad Alba: Barbero Albese-Araldica Castagnole Lanze

Mercoledì 21 agosto ore 21

a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Banca d'Alba Olio Desiderio Ricca­

Sabato 17 agosto ore 21

a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Bubbio

Serie C2 Girone A - Nona e ultima di ritorno

Castino-Castellettese 4-11

Valle Bormida-Pro Spigno 10-11

Ricca-Araldica Castagnole Lanze 11-7

Neivese-Alta Langa 10-11

Virtus Langhe-Gottasecca 11-3

Classifica finale : Virtus Langhe 16, Gottasecca e Araldica Castagnole Lanze 13, Castellettese 12, Ricca 10, Alta Langa 9, Valle Bormida 8, Pro Spigno 6, Neivese 2, Castino 1.

Gottasecca seconda e Araldica Castagnole Lanze terza per differenza giochi negli scontri diretti.

Virtus Langhe prima e qualificata alla finale di Coppa Italia.

Accedono agli ottavi di finale : Virtus Langhe, Gottasecca, Araldica Castagnole Lanze, Castellettese, Ricca, Alta Langa, Valle Bormida e Pro Spigno.



Serie C2 Girone B - Nona e ultima di ritorno

San Leonardo-Spec 11-0 forfait medico

Tavole-Centro Incontri 3-11

Peveragno-Caraglio 7-11

San Biagio-Don Dagnino 10-11

Riposa: Taggese

Classifica finale : San Biagio 14, Don Dagnino 12, Caraglio 10, Peveragno 9, Taggese 8, Centro Incontri 7, San Leonardo 6, Tavole 1.

Taggese penalizzata di 2 punti.

Spec estromessa dal campionato per superamento del numero di forfait.

San Biagio prima e qualificata alla finale di Coppa Italia.

Accedono agli ottavi di finale : San Biagio, Don Dagnino, Caraglio, Peveragno, Taggese, Centro Incontri, San Leonardo e Tavole.



Serie C2 - Ottavi di finale (date da definire)

San Biagio-­Pro Spigno

Castellettese­‐Taggese

Caraglio-­Alta Langa

Gottasecca­‐San Leonardo

Don Dagnino-­Valle Bormida

Araldica Castagnole Lanze­‐Centro Incontri

Peveragno‐Ricca

Virtus Langhe‐Tavole

Femminile - Settima e ultima di ritorno

Gymnasium Albese B-Canalese 9-5

Murialdo-Amici del Castello 2-9

Subalcuneo-Gymnasium Albese A 7-9

Riposa: San Leonardo

Classifica finale : Amici del Castello 12, Gymnasium Albese B 10, Gymnasium Albese A 8, Canalese e San Leonardo 5, Subalcuneo e Murialdo 1.

Canalese quarta e San Leonardo quinta per differenza giochi negli scontri diretti.

Subalcuneo sesta e Murialdo settima per differenza giochi negli scontri diretti.

Amici del Castello e Gymnasium Albese B in semifinale

Gymnasium Albese A, Canalese, San Leonardo e Subalcuneo agli spareggi di accesso alle semifinali.



Femminile - Spareggi accesso semifinale (date da definire)

Gymnasium Albese A-Subalcuneo

Canalese-San Leonardo

Semifinali

Gymnasium Albese B-vincente spareggio Gymnasium Albese A-Subalcuneo

Amici del Castello-vincente spareggio Canalese-San Leonardo