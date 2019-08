Calcio, Plodio. Il ds Abate presenta tutti i nuovi acquisti: "Vogliamo ricreare un nuovo gruppo vincente"

Il prossimo anno vestiranno i colori Bianco blu l'attaccante Luca Vario, ex Quiliano&Valleggia, il difensore Matteo Usai, ex Aurora, il giovane attaccante Fabio Bastoni, ex Cairese e Bragno, il centrocampista Alessandro Ghiglia, ex Aurora, l'esperto attaccante Massimiliano Luongo, ex Dego,il centrocampista Manjang Embrima, ex Cengio, il portiere Manuel Buscaglia, ex Rocchettese, il centrocampista Fabio Triolo, ex Priamar, il difensore Hasane Nasyr e l'attaccante Simone Resio, per loro un graditissimo ritorno dopo una stagione lontani dal comunale.