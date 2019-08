Calcio. Ultimati i lavori di restyling al Campo "Scaletti" dello Speranza

Sono terminati con alcuni giorni di anticipo i lavori al manto del Campo Sportivo “Scaletti” di Lavagnola, regalando alla società Speranza un terreno di gioco all’avanguardia per la prossima stagione delle giovani leve.

Tutta la soddisfazione della società rossoverde è espressa nelle parole del Presidente Bruno Bruzzone: “Siamo molto felici per esserci regalato questo nuovo manto per l’inizio della nuova stagione. La società ha fatto un grande sforzo economico, ma era giusto dare un ringiovanimento al campo per il settore giovanile e per i gruppi amatoriali. A stretto gira di boa faremo anche il taglio del nastro ufficiale.”

Da questa sera sarà già possibile effettuare le prime prenotazioni ai seguenti numeri: Rendina 3384479349; Briano 3478060426; Vigna 3475131306.