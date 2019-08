Calcio, Vado. Anche la Juniores ha iniziato la preparazione precampionato (FOTO)

Infatti, un nutrito gruppo di ragazzi ha cominciato ad allenarsi agli ordini del confermato mister Fabrizio Monte e del suo staff composto dal vice Nicolò Costa, dal preparatore dei portieri Manuel Ghizzardi e dall’allenatore degli Allievi 2003 Diego Bonomo. In campo sono scesi molti dei protagonisti della scorsa stagione, che ha visto i vadesi qualificarsi ai play-off regionali dopo aver vinto il girone A del campionato Juniores d’Eccellenza, ma anche numerosi altri ragazzi delle leve 2002 e 2003. In attesa di conoscere gironi e calendari, l’avvio del campionato Juniores Nazionale 2019-2020 è già stato fissato per sabato 14 settembre.