Prosegue la serie di ufficializzazioni da parte dell'Alassio FC.

Gli ultimi due innesti, entrambi giovani, porteranno nuova linfa nell'organico di mister Cattardico

Per quanto riguarda il reparto difensivo è stato confermato l'ingaggio di Riccardo Franco (2002), fratello di Roberto (centrocampista giallonero), in attivo dall'Imperia, mentre per il reparto mediano semaforo verde per Andrea Campagna, centrocampista centrale classe 2000, nell'ultima stagione alla Loanesi.