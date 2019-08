Un colpo tira l'altro per la Veloce e anche in questo fine settimana non tardano ad arrivare notizie dal quartier generale granata.

Stefano Calcagno, professione attaccante, non è certo un volto nuovo dalle parti del "Levratto", il uso apporto in zona gol è stato preziosissimo per la vittoria del campionato di Prima Categoria.

Il suo rendimento ha convinto la dirigenza granata a riscattarlo dal Santa Cecilia, confermando la propria presenza nell'organico della stagione 2019-2020