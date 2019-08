Calcio, amichevole a Champoluc: la webcronaca diretta di Savona-Pont Donnaz

SAVONA - PONT DONNAZ 1-0 (19' Vita)

69' Vita recupera palla sulla trequarti dopo uno svarione difensivo del Port Donnaz, l'attaccante biancoblù sfiora il palo sinistro della porta di Bellesolo

68' metà ripresa qui a Champoluc, sempre Savona avanti 1-0

59' in campo anche Grani al posto di Paoluzzi

57' Tognoni serve Vita nello stretto, altra conclusione del numero 9 biancoblù che termina un paio di metri a lato della porta di Bellesolo

50' Siciliano manda in campo David e Nardi al posto di Bacigalupo e Mehic

49' tanti cambi per entrambi i tecnici, nei biancoblù in campo il secondo portiere Guadagnin, mentre Ezio Rossi cambia quasi tutti gli effettivi rispetto alla prima frazione

47' Tognoni fà la barba al palo con un potente rasoterra da fuori area, subito pericoloso il Savona

46' riparte la sfida

SECONDO TEMPO

45+1' squadre al riposo con il Savona avanti 1-0 grazie alla rete di Diego Vita

45' colpo di testa di Vita su traversone di Buratto, nessun pericolo per la porta del Pont Donnaz

39' vicinissimo al raddoppio il Savona: pallone invitante di Pertica per Mehic, destro piazzato sul secondo palo e grande risposta in tuffo del portiere Gini, che concede il secondo corner della gara alla formazione ligure

31' pallone in profondità di Bacigalupo per Vita, che aggira il portiere prima di concludere verso la porta valdostana, salvata dall'intervento con il corpo del numero cinque Marianini

28' Jeantet calcia dai ventidue metri, Vettorel blocca a terra senza problemi

26' Mehic cerca il palo più lontano su sponda di Vita, destro fuori misura del giovane talento classe 2001

24' punizione dalla trequarti per il Pont Donnaz, Vettorel devia in angolo la parabola di Callagher diretta sul secondo palo.

19' IL VANTAGGIO DEL SAVONA: grande combinazione in verticale sull'asse Buratto-Tognoni, pallone in area per Vita che di testa beffa un incerto Gini. 1-0 il parziale

16' striscioni padroni del campo, ritmi non elevatissimi ma buone trame di gioco da parte dell'undici schierato da Sandro Siciliano, acclamato dai tifosi presenti a Champoluc

15' ci prova anche Vita, manca la precisione nel destro dell'ex attaccante della FeralpiSalò

11' Petricevic serve Buratto, conclusione mancina deviata in corner dall'estremo difensore dei valdostani

8' ottimo spunto personale di Tognoni, che si presenta al limite dell'area senza però riuscire a concludere verso la porta di Gini

5' tanti volti nuovi tra le file biancoblù: in campo dal primo minuto Paoluzzi (terzino sinistro classe '99 ex Rezzato), Petricevic (centrocampista montenegrino in prova) e Mehic (esterno offensivo scuola Atalanta)

1' è iniziato il test di Champoluc, completo giallo con calzoncini blu per il Savona, Pont Donnaz in divisa arancione

PRIMO TEMPO

Buona domenica da Champoluc, sede del ritiro estivo del nuovo Savona di mister Sandro Siciliano. Per gli striscioni, raggiunti in Val d'Aosta da un buon numero di tifosi, è tempo di scendere in campo per la prima amichevole della stagione 2019-2020: avversario odierno la formazione del Pont Donnaz allenata da Ezio Rossi, che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza piemontese.

Formazioni

SAVONA (4-3-3): Vettorel; Pertica, Rossini, Ghinassi, Paoluzzi; Bacigalupo, Petricevic, Buratto; Tognoni, Vita, Mehic. A disposizione : Guadagnin, Grani, Nardi, David, Tissone, De Simone, Bertuzzi, Crudo. Allenatore : Sandro Siciliano