Calcio. Savona, è il giorno della prima amichevole stagionale: alle 17.00 la sfida contro il Pont Donnaz

Dieci giorni di lavoro intenso con una rosa ancora in costruzione, ma per il nuovo Savona targato Patrassi-Papa-Siciliano è giunto il momento di scendere in campo per la prima gara amichevole della stagione 2019-2020.

Tra le montagne e i caratteristici laghetti di Champoluc, dove gli striscioni proseguiranno il ritiro fino al 13 agosto, è attesa la formazione valdostana del Pont Donnaz di mister Ezio Rossi. Un test che permetterà a tifosi e addetti ai lavori di iniziare a conoscere i giocatori che dovranno portare in alto i colori biancoblù nel prossimo campionato di Serie D.

Con un organico ancora incompleto e con tanti ragazzi della juniores aggregati al gruppo della prima squadra, Sandro Siciliano dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3 con Vettorel e Guadagnin ad alternarsi tra i pali e con Pertica, Rossini, Ghinassi e Grani in difesa. Situazione più incerta tra centrocampo e attacco, dove spiccano i veterani Tognoni e Bacigalupo, che verranno affiancati, tra gli altri, da Buratto e Vita.

Prima dell'amichevole, fissata per le 17.00 (webcronaca diretta su Svsport.it), appuntamento alle ore 13.00 presso il lussuoso hotel a 5 stelle "Active Luxury Resort Champoluc “CampZero”, dove verrà presentato mister Sandro Siciliano. Attese anche le prime ufficializzazioni di alcuni giocatori già in ritiro dal 26 luglio.