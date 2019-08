Calciomercato, Calizzano: dopo 29 anni c'è il ritorno di Daniele Richero

Porta, sistemato l’ultimo cardine: Daniele Richero affiancherà Rosso e Trotta tra i pali. La Polisportiva Calizzano si è aggiudicata le sue prestazioni sportive per l’annata 2019/2020.

Il portiere, ex Pallare e Plodio, ritorna a Calizzano 29 anni dopo il suo esordio nel Settore Giovanile giallorosso. Trapela soddisfazione dai piani alti societari: «L’acquisto di Richero chiude la pratica portieri. È solo il primo tassello: la squadra ha accolto e accoglierà nuovi innesti in ogni zona di campo. Presto ufficializzeremo il completamento dei restanti reparti. Quella di Daniele è stata, dopo 29 anni, una scelta di cuore. Lo ringraziamo e gli facciamo il nostro “in bocca al lupo”. Così come all’intero trio di portieri: sarà una stagione tutta da vivere».