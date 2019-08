Pallapugno: tutti i risultati del fine settimana

Serie A Banca d’Alba-Moscone Play-off - Quarta giornata

Torfit Langhe e Roero Canalese-Araldica Pro Spigno 11-7

Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Araldica Castagnole Lanze 9-11

Riposa: Marchisio Nocciole Egea Cortemilia



Torfit Langhe e Roero Canalese e Araldica Castagnole Lanze si tengono a braccetto in testa alla classifica dei play off della Serie A Banca d'Alba-Moscone.

La quadretta di Bruno Campagno supera 11-7 l'Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto, mentre la formazione di Massimo Vacchetto s'impone 9-11 con l'Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo di Federico Raviola, che scivola così al terzo posto a due sole lunghezze dall'accoppiata di testa. Turno di riposo per la Marchisio Nocciole Egea Cortemilia di Cristian Gatto.

La classifica : Torfit Langhe e Roero Canalese e Araldica Castagnole Lanze 16, Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 14, Araldica Pro Spigno 13, Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 9.



CALENDARIO e CLASSIFICA



Serie A Banca d’Alba-Moscone Play-out - Terza giornata

Robino Trattori Santo Stefano Belbo-Tealdo Scotta Alta Langa 11-6

Olio Roi Imperiese-Alusic Acqua S.Bernardo Merlese 11-5



La Robino Trattori Santo Stefano Belbo di Gilberto Torino vince 11-6 la partita casalinga con la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto e resta dal sola al comando della classifica dei play out della Serie A Banca d'Alba-Moscone.

Sale al secondo posto la Olio Roi Imperiese di Enrico Parussa che, a Dolcedo, s'impone 11-5 con la Alusic Acqua S.Bernardo Merlese di Davide Barroero.

La classifica : Robino Trattori Santo Stefano Belbo 11, Olio Roi Imperiese 9, Tealdo Scotta Alta Langa 8, Alusic Acqua S.Bernardo Merlese 4.



CALENDARIO e CLASSIFICA

Coppa Italia Serie A - Semifinali

Araldica Castagnole Lanze-Araldica Pro Spigno 9-11

Lunedì 5 agosto ore 21 a Dogliani

Torfit Langhe e Roero Canalese-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia



Coppa Italia Serie B - Semifinali

Martedì 6 agosto ore 21 a Santo Stefano Belbo

Acqua S.Bernardo San Biagio-Morando Neivese

Mercoledì 7 agosto ore 21 a Castagnole delle Lanze

Taggese-Osella Surrauto Monticellese

Serie C1 - Andata quarti finale

Polisportiva Pieve di Teco-­Ultreia et Suseia 11-6

Banca d'Alba Olio Desiderio Ricca­‐Torfit Langhe e Roero Canalese 11-0

Promozionali - Classifiche finali

Girone A: San Leonardo 12, Imperiese, Taggese, Amici Castello 4.

Imperiese seconda, Taggese terza e Amici Castello quarta per differenza giochi nella classifica avulsa.

Girone B: Ricca 12, Alta Langa 5, Monticellese 4, Neivese 3.

Girone C: Pro Paschese A 11, Pro Paschese B 7, Subalcuneo A, Subalcuneo B 3.

Subalcuneo A terza e Subalcuneo B quarta per differenza giochi negli scontri diretti.

Girone D: Gottasecca 12, Pro Spigno 8, Pieve di Teco 3, Tavole 0.

Tavole penalizzato di un punto

Girone E: Monastero Dronero A 7, Speb 5, Monastero Dronero B 0.

Girone F: San Biagio 12, Virtus Langhe 7, Merlese 5, Ceva -1.

Ceva penalizzato di un punto.

Girone G: Augusto Manzo A 12, Augusto Manzo B 8, Augusto Manzo C 3, Augusto Manzo D 1.

Girone H: Araldica Castagnole Lanze 9, Valle Bormida 8, Castino 4, Ultreia et Suseia 3.