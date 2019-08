Calcio, Promozione. Ai nastri di partenza la stagione della Veloce

Parte ufficialmente anche la stagione della FBC Veloce 1910, che venerdì 2 si è incontrata in sede alla presenza del Presidente Regionale della FIGC Giulio Ivaldi e del Delegato Provinciale Carmine Iannace. Durante la serata si è svolta la presentazione della prima squadra per la nuova stagione e la premiazione per il titolo regionale di Prima Categoria conquistato nello scorso anno. E’ intervenuto anche il Presidente Dott. Bertrand Viti che ha augurato una stagione ricca di soddisfazioni e divertimento ai ragazzi del "vecchio gruppo", ai nuovi arrivati e al maestro mister Gerundo. Il patron granata ha poi concluso ringraziando calorosamente le autorità federali intervenute. Il Dottor Ivaldi ha salutato la squadra e la società rimarcando che la Veloce festeggerà a marzo i 110 anni di storia. Storia che va preservata e tramandata attraverso un'attenta programmazione, sacrifici e determinazione.

Ecco tutta la rosa granata per il campionato di Promozione 2019-2020:

Portieri: Binello Gianluca (preparatore portieri), Cerone Luca.

Difensori: Barranca Fabio, Cosentino Andrea, Leone Angelo Luigi, Pasquino Simone, Tiola Federico, Vanzillotta Carlo (juniores).

Centrocampisti: Bruzzone Francesco, Foccis Cicogna Michel (juniores), Franceri Matteo (juniores), Giguet Marco, Grasso Luca (juniores). Guerra Andrea, Lavagna Andrea, Maida Luca, Murialdo Geordie, Penna Davide, Recagno Samuele.

Attaccanti: Calcagno Stefano, Castangia Luigi (juniores), Colombino Davide, Damonte Federico, Fanelli Alberto, Rapa Manuel (juniores), Rapetti Marco, Zoppi Stefano (juniores).

Allenatore: Gerundo Mario. Viceallenatore: Baldaccini Davide.