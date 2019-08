Calciomercato, Stefano Rossetti passa a titolo definitivo alla Letimbro

Il comunicato ufficiale:

Il QuilianoValleggia ha ceduto a titolo definitivo alla U. S. Letimbro 1945 Stefano Rossetti difensore classe 94 :

"Ringrazio la società QuilianoValleggia per aver agevolato il mio trasferimento alla Letimbro anche perché i dirigenti hanno capito la mia ferrea volontà nel continuare a giocare in questa realtà dove ho davvero tanti amici e soprattutto, dopo due salvezze sofferte, per dare anche quest'anno il mio contributo a mantenere la categoria cercando di migliorare il risultato finale"