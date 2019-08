Torna anche quest'anno il progetto LibertasSport Estate

Il Centro Regionale Libertas Liguria in collaborazione con il Centro Provinciale Libertas Savona organizza, nell’ambito del Progetto Nazionale LibertasSport Estate 2019, dal 2 al 13 settembre (orario 8,30-12,30), nei Giardini di Via Trincee a Savona, “ e nella palestra “Lelio Speranza” un camp multidisciplinare riservato ai bambini dai 5 ai 14 anni, dove, con istruttori laureati in scienze motorie e tecnici federali qualificati potranno provare tante discipline sportive fra cui: calcio, badminton, pallapugno, pallavolo, pallacanestro, pallapugno, pallapugno leggera, atletica e tanti giochi tradizionali fra cui il tiro alla fune. Il costo del campus, compresa assicurazione è di Euro 55 (cinquantacinque). Le adesioni si ricevono via mail a: libertasliguria@libero.it . Per info: libertasLiguria (3485440956), prof Giovanni Besio, direttore del corso: 3388687688.