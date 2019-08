Calcio, Coppa Italia Serie D: gli accoppiamenti del turno preliminare, il Vado sarà ospite del Fossano

Il Dipartimento Interregionale ha reso noto il regolamento e il calendario della Coppa Italia Serie D 2019/2020. La 21ª edizione prenderà il via alle ore 16 domenica 18 agosto con le 47 sfide del turno preliminare per proseguire fino alla finale in programma mercoledì 1 aprile 2020 su campo neutro.



Confermata la formula della competizione con le sole semifinali strutturate in partite di andata e ritorno, mentre gli altri turni si disputeranno in gara unica. In tutti i casi saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari. Le nove squadre partecipanti alla Coppa Italia Serie A (Adriese, Fasano, Fanfulla, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris) e la vincente della Coppa Disciplina nella passata stagione (Sangiustese) entreranno in gioco dai trentaduesimi.

CLICCA QUI per il regolamento completo

Per quanto riguarda il campionato, i gironi saranno ufficializzati nei prossimi giorni una volta definito l’organico delle squadre partecipanti alla Serie D 2019/2020.



Calendario

18 agosto 2019 - Turno Preliminare

25 agosto 2019 - Primo turno

25 settembre 2019 - Trentaduesimi

9 ottobre 2019 - Sedicesimi

13 novembre 2019 - Ottavi

4 dicembre 2019 - Quarti

29 gennaio 2020 - Semifinale andata

12 febbraio 2020 - Semifinale ritorno

1 aprile 2020 – Finale

Accoppiamenti Turno Preliminare

Gara 1 Chions-San Luigi

Gara 2 Tamai-Luparense

Gara 3 Cartigliano-Belluno

Gara 4 Ambrosiana-Caldiero Terme

Gara 5 Vigasio-Villafranca

Gara 6 Clodiense Chioggia-Mestre

Gara 7 Levico-Dro

Gara 8 Ciliverghe-Legnago Salus

Gara 9 Milano City-Arconatese

Gara 10 Caravaggio-Scanzorosciate

Gara 11 Tritium-Brusaporto

Gara 12 Pontisola-Nibionnoggiono

Gara 13 Legnano-Castellanzese

Gara 14 Calvina Sport-Breno

Gara 15 Lavagnese-Fezzanese

Gara 16 Borgosesia-Verbania

Gara 17 Fossano-Vado

Gara 18 Correggese-Lentigione

Gara 19 Mezzolara-Alfonsine

Gara 20 Forli’-San Marino

Gara 21 Scandicci-Progresso

Gara 22 Atl. Porto S. Elpidio-Tolentino

Gara 23 Real Forte Querceta-Lucchese

Gara 24 Sangiovannese-Grosseto

Gara 25 Aglianese-Grassina

Gara 26 Bastia-Foligno

Gara 27 Avezzano-Real Giulianova

Gara 28 Vastese-Chieti

Gara 29 Olympia Agnonese-Vastogirardi

Gara 30 Torres-Arzachena

Gara 31 Muravera-Budoni

Gara 32 Academy Ladispoli-Flaminia

Gara 33 Ostia Mare-Pomezia

Gara 34 Pro Calcio Tor Sapienza-Team Nuova Florida 2005

Gara 35 Citta’ di Anagni -Citta’ di Campobasso

Gara 36 Gladiator-San Tommaso

Gara 37 Gelbison-Agropoli

Gara 38 Giugliano-Sorrento

Gara 39 Nocerina-Nola

Gara 40 Francavilla-Grumentum Val D’agri

Gara 41 Nardo’-Casarano

Gara 42 Brindisi-Foggia

Gara 43 Roccella-Corigliano

Gara 44 Palmese-Fc Messina

Gara 45 Marina Ragusa-Acr Messina

Gara 46 Licata-Troina

Gara 47 Palermo -Biancavilla