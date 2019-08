Calcio, Savona. Ore calde di mercato, si cerca lo sprint sul settore offensivo. In arrivo Pietro Tripoli

Il cantiere Savona resta ancora aperto in attesa delle prossime ufficializzazioni in sede di mercato.

Le trattative per ampliare l'organico a disposizione di mister Siciliano proseguono e già nel corso delle prossime ore potrebbero arrivare novità di rilievo, soprattutto per quanto concerne il settore offensivo.

Appare in dirittura di arrivo la trattativa per portare in biancoblu Pietro Tripoli, ala sinistra classe 1987. Un profilo importante vista la lunga militanza in Serie C, con le maglie di Ascoli, Pistoiese e Mantova. Per lui anche una doppia esperienza in B con il Varese, mentre nell'ultima stagione ha militato in Serie D nel Marsala, con 21 presenze e tre gol all'attivo. Il mancino ragusano (sondato anche dal Palermo) è il classico esterno offensivo di qualità, pronto a regalare dribbling e fantasia, oltre a qualche gol. L'ultimo indizio è arrivato dai profili social del Savona, con una foto postata dall'aeroporto di Torino, dove, alle 11:55, è atterrato un volo da Palermo...

Un altro nome rimbalzato sulle frequenze di radiomercato è quello di Giacomo Canalini, attaccante centrale classe 1990, nativo di Carrara. Il nome della punta è stato affiancato nelle ultime ore anche a Lucchese e Correggese. Canalini ha collezionato 80 reti in oltre 180 presenze in Serie D: nell'ultima stagione, tra Fezzanese e Forte Querceta ha messo a segno 5 gol in 31 presenze. Più ricca di reti la stagione precedente, con 16 marcature realizzate, in 30 presenze, con la casacca dell'Olginatese.