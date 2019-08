Calcio, Serie D: cresce l'attesa per i nuovi gironi, toscane e Seregno le possibili variabili

L'attesa sta per finire e, finalmente, sarà tolto il velo sui gironi del prossimo campionato di Serie D.

Savona e Vado conosceranno quindi i nomi delle loro avversarie e, soprattutto, si consoceranno i contorni geografici che assumerà il nuovo torneo.

L'opzione più accreditata nelle ultime ore è quella di un'inserimento delle formazioni toscano-tirreniche nel girone A (Follonica - Gavorrano e Grosseto), più le piemontesi, parte delle lombarde e ovviamente le liguri.

Lo spauracchio principale si chiama Seregno, soprattutto per il Savona, visto che l'armata brianzola è data come una delle squadre maggiormente competitive di tutto il Nord Italia.

Al momento non c'è ancora un orario o una data ufficiale in merito alla pubblicazione (la Lega Nazionale Dilettanti non si è ancora espressa), ma è auspicabile che l'attesa possa terminare a stretto giro di posta.