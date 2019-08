Calciomercato. Gabriele Sanci va ad arricchire il comparto offensivo della Genova Calcio

Gabriele Sanci riparte dalla Genova Calcio. L'ex punta di Cairese, Imperia e Quiliano ha infatti firmato per il sodalizio biancorosso.

Ecco l'intervista rilasciata al sito ufficiale del club genovese.

Ciao Gabriele benvenuto alla Genova Calcio.

"Grazie, sono molto contento di essere in questo Club, ringrazio la società per questa opportunità".

Hai un passato importante, sei cresciuto nella Juve facendo tutta la trafila, passando dalla Primavera ed arrivando alla prima squadra, cosa lascia la Vecchia Signora ad un calciatore?

"La Juventus ti insegna tutto, in primis la disciplina, il senso di appartenenza ad un Club che ha fatto la storia del calcio italiano. E soprattutto impari a vincere, fuori e dentro dal campo, vincere sempre, e questo e qualcosa che mi è rimasto dentro, 14 anni di Juve non si dimenticano".

Sei stato convocato in tutte le nazionali giovanili.

"Si e vero, ho avuto convocazioni nelle nazionali dalla under 15 alla under 18. Vestire la maglia della nazionale per un ragazzo è sempre un sogno ed io ho avuto il piacere di realizzarlo".

Tu hai giocato con grandi campioni...

"È vero ho avuto il piacere di giocare con grandi campioni, da Buffon a Del Piero ed ancora oggi ho un ottimo rapporto con questi campioni, che in primis sono dei ragazzi. In modo particolare, ho mantenuto un ottimo rapporto con Marchisio, con cui ho anche diviso i banchi di scuola".

Dopo la Juve hai girovagato dalla serie C alla serie D, passando per società prestigiose.

"Si in serie C ho giocato nel Celano Olimpia, poi in serie D ho avuto esperienze a Chieri, Carpi, Rende dove sono stato benissimo.

Poi ancora Cairo, Imperia, Dronero e Albese".

Ora sei alla Genova Calcio, quali sono le tue prime impressioni?

"Ottime, veramente ottime. Ho trovato una Società organizzata, una famiglia, mi sono trovato dal primo momento benissimo. Mi ha impressionato il mister con la sua positività e la sua voglia di fare ed i compagni sono un gruppo che ha voglia di fare bene. Una bella famiglia".

Cosa ti aspetti da questo campionato?

"Ho voglia di fare bene, amo vincere anche se so che non sarà facile, sono a disposizione del mister e della squadra, ci sono alcuni giovani di grande qualità. Mi hanno colpito Chiriaco e Piccaretta, spero di aiutarli a crescere, come spero possa crescere tutta la squadra".

Il tuo futuro dopo il calcio giocato?

"Per me esiste solo giocare e quindi il momento di appendere gli scarpini al chiodo lo vedo ancora molto distante".