Calcio, Allievi: ufficializzate le squadre iscritte alla fase di qualificazione

QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (ALLIEVI)
ISCRITTE ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE UNDER 17
1. A.N.P.I.SPORT E.CASASSA
2. ALBENGA 1928
3. ANGELO BAIARDO
4. ARCI PIANAZZE
5. AREA CALCIO ANDORA
6. ARENZANO FOOTBALL CLUB
7. ATHLETIC CLUB LIBERI
8. BORGHETTO 1968
9. CA DE RISSI SAN GOTTARDO
10. CAIRESE
11. CALCIO CAPERANESE ENTELLA
12. CALVARESE 1923
13. CAMPOMORONE SANT OLCESE
14. CANALETTO SEPOR
15. CEPARANA CALCIO
16. CERIALE PROGETTO CALCIO
17. COLLI ORTONOVO 06/7
18. DIANESE E GOLFO 1923
19. DON BOSCO SPEZIA CALCIO
20. F.S. SESTRESE CALCIO 1919
21. FINALE
22. IMPERIA
23. LAVAGNESE 1919
24. LEGINO 1910
25. LITTLE CLUB JAMES
26. MOLASSANA BOERO A.S.D.
27. PIEVE LIGURE
28. PRAESE 1945
29. PRO PONTEDECIMO CALCIO
30. RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO
31. SAMMARGHERITESE 1903
32. SANTERENZINA
33. SUPERBA CALCIO 2017
34. VADO
35. VALDIVARA 5 TERRE
36. VELOCE 1910
37. VENTIMIGLIACALCIO
38. VOLTRESE VULTUR
ISCRITTE ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE UNDER 17 MA NON AMMESSE IN QUANTO PRECLUSE
ACADEMY ALBISSOLA F C NO attività Allievi e Giovanissimi Stagione 2018/2019
RAPALLO R.1914 RIVAROLESE NO attività Allievi e Giovanissimi Stagione 2018/2019
VALLESCRIVIA 2018 (vedi nota) NO attività Giovanissimi Stagione 2018/2019
VECCHIO CASTAGNA QUARTO NO attività Giovanissimi Stagione 2018/2019
AMMISSIONE DI DIRITTO AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (ALLIEVI)
1. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO da Under 16 2018/2019
2. FOOTBALL GENOVA CALCIO da Under 17 2018/2019
3. GOLIARDICAPOLIS 1993 da Under 17 2018/2019
4. LIGORNA 1922 da Under 17 ed Under 16 2018/2019
5. OSPEDALETTI CALCIO da Under 17 2018/2019
6. RIVASAMBA H.C.A. da Under 17 2018/2019
7. SAMPIERDARENESE da Under 16 2018/2019
8. SAVONA F.B.C. da Under 17 ed Under 16 2018/2019
9. TARROS SARZANESE SRL da Under 17 2018/2019
10. UNIONE SANREMO SRL da Under 17 2018/2019
La composizione dei gironi di qualificazione e le modalità di svolgimento verranno pubblicate su un prossimo Comunicato Ufficiale; l’inizio è previsto nel fine settimana del 14/15/ settembre 2019