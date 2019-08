Calcio, Allievi: ufficializzate le squadre iscritte alla fase di qualificazione

QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (ALLIEVI)

ISCRITTE ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE UNDER 17

1. A.N.P.I.SPORT E.CASASSA

2. ALBENGA 1928

3. ANGELO BAIARDO

4. ARCI PIANAZZE

5. AREA CALCIO ANDORA

6. ARENZANO FOOTBALL CLUB

7. ATHLETIC CLUB LIBERI

8. BORGHETTO 1968

9. CA DE RISSI SAN GOTTARDO

10. CAIRESE

11. CALCIO CAPERANESE ENTELLA

12. CALVARESE 1923

13. CAMPOMORONE SANT OLCESE

14. CANALETTO SEPOR

15. CEPARANA CALCIO

16. CERIALE PROGETTO CALCIO

17. COLLI ORTONOVO 06/7

18. DIANESE E GOLFO 1923

19. DON BOSCO SPEZIA CALCIO

20. F.S. SESTRESE CALCIO 1919

21. FINALE

22. IMPERIA

23. LAVAGNESE 1919

24. LEGINO 1910

25. LITTLE CLUB JAMES

26. MOLASSANA BOERO A.S.D.

27. PIEVE LIGURE

28. PRAESE 1945

29. PRO PONTEDECIMO CALCIO

30. RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO

31. SAMMARGHERITESE 1903

32. SANTERENZINA

33. SUPERBA CALCIO 2017

34. VADO

35. VALDIVARA 5 TERRE

36. VELOCE 1910

37. VENTIMIGLIACALCIO

38. VOLTRESE VULTUR

ISCRITTE ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE UNDER 17 MA NON AMMESSE IN QUANTO PRECLUSE

ACADEMY ALBISSOLA F C NO attività Allievi e Giovanissimi Stagione 2018/2019

RAPALLO R.1914 RIVAROLESE NO attività Allievi e Giovanissimi Stagione 2018/2019

VALLESCRIVIA 2018 (vedi nota) NO attività Giovanissimi Stagione 2018/2019

VECCHIO CASTAGNA QUARTO NO attività Giovanissimi Stagione 2018/2019

AMMISSIONE DI DIRITTO AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (ALLIEVI)

1. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO da Under 16 2018/2019

2. FOOTBALL GENOVA CALCIO da Under 17 2018/2019

3. GOLIARDICAPOLIS 1993 da Under 17 2018/2019

4. LIGORNA 1922 da Under 17 ed Under 16 2018/2019

5. OSPEDALETTI CALCIO da Under 17 2018/2019

6. RIVASAMBA H.C.A. da Under 17 2018/2019

7. SAMPIERDARENESE da Under 16 2018/2019

8. SAVONA F.B.C. da Under 17 ed Under 16 2018/2019

9. TARROS SARZANESE SRL da Under 17 2018/2019

10. UNIONE SANREMO SRL da Under 17 2018/2019

La composizione dei gironi di qualificazione e le modalità di svolgimento verranno pubblicate su un prossimo Comunicato Ufficiale; l’inizio è previsto nel fine settimana del 14/15/ settembre 2019