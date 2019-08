Calcio, San Filippo Neri: Rossano Porcella guiderà la Juniores

Nuovo inserimento dei quadri tecnici per la San Filippo Neri. Dopo l'arrivo come team manager di Emanuele Scorsone, i giallonrossi hanno confermato l'arrivo di Rossano Porcella alla guida della formazione Juniores

"Ho fatto una scelta per me. Negli ultimi anni ho dato la priorità agli altri, ma finalmente sono tornato ad accettare la panchina di una società dove il valore umano è prioritario. Ho incontrato persone che stimo e che mi stimano, non potrebbero esserci quindi presupposti migliori".