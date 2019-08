Tennis: torna a Loano "il Giallone di Ferragosto"

Dal 12 al 18 agosto prossimi al Tennis Club Loano si svolgerà il celebre “Giallone di Ferragosto”, tradizionale torneo estivo nato negli anni '70 e diventato un evento imperdibile per tutti gli appassionati di tennis del comprensorio e non. L'evento gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e della Federazione Italiana Tennis.

La formula della competizione prevede incontri di doppio maschili e femminili. Le coppie sono formate per sorteggio prima dell'ingresso in campo: la denominazione di torneo “giallo” deriva proprio dal fatto che i giocatori non sanno fino all'ultimo chi sarà il loro compagno né l'avversario. Gli incontri si svolgeranno in orario notturno. La quota di iscrizione è di 10 euro per ciascun giocatore, mentre la quota campo è di 5 euro a giocatore. Saranno premiate le prime otto coppie classificate.