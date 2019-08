Calcio, Savona. Prove di dialogo tra Patrassi e l'Assessore Scaramuzza: "Incontro positivo, i nomi dei nuovi proprietari dopo ferragosto"

E' stato un primo summit interlocutorio, utile però a conoscersi e a scambiarsi i rispettivi punti di vista.

L'Assessore allo Sport del Comune di Savona, Maurizio Scaramuzza, e Roberto Patrassi, presidente in pectore del Savona Calcio, si reincontreranno probabilmente dopo ferragosto per fare il punto della situazione e ultimare la burocrazia di rito.

Assessore, che clima si è respirato durante l'incontro?

"Assolutamente positivo. Diciamo che buona parte delle idee collimano e siamo pronti a discutere in maniera costruttiva sul futuro del Bacigalupo".

Il dottor Patrassi ha svelato i nomi dei nuovi proprietari del club, come da lei auspicato?

"Non ancora. A tal proposito ci ritroveremo dopo ferragosto, una volta che sarà ufficializzato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Comprendo il momento, per molti di vacanza, ma entro una decina di giorni ci risentiremo per ultimare le pratiche burocratiche".

Si sarà iniziato a parlare anche della convenzione...

"Ovviamente e siamo aperti a diversi tipi di soluzione: lasciar scadere i termini naturali, oppure ridiscuterla. L'aspetto primario è uno: il Savona Calcio deve rimanere il "padrone" del Bacigalupo", pur potendosi aprire anche ad altre realtà sportive".

La situazione del terreno di gioco resta complicata.

"Ovviamente siamo pronti ad agevolare chi vorrà investire nella struttura e nell'installazione del manto in sintetico. Purtroppo non vi sono i tempi tecnici per poter ultimare i lavori prima della fine del campionato. Patrassi ci ha anticipato che verranno portati a termine degli interventi per sistemare il terreno del Bacigalupo nel miglior modo possibile, ciò però comporterà l'inizio della stagione sportiva, almeno per le prime partite, lontano da Savona".