Calciomercato, Savona: biancoblu inarrestabili, annunciato anche Andrea Marchio

Sono state 12 ore di mercato a dir poco intense per il Savona, e l'onda lunga degli annunci innescati nella serata di ieri sembra non volersi fermare.

Il ds Christian Papa ha infatti ultimato l'ingaggio di Andrea Marchio, terzino sinistro classe 2000. I botti odierni non dovrebbero però fermarsi qui, dato che ulteriori annunci sono stati anticipati dall'entourage biancoblu.

Il comunicato:

La Società comunica che Andrea Marchio è ufficialmente un calciatore del Savona Fbc.

Marchio, difensore esterno classe 2000, è cresciuto nei Settori Giovanili dell’Inter e della Sampdoria.

Dopo aver giocato per la Berretti del Monza, il salto di categoria in Serie D alla Folgore Caratese con Mister Siciliano. Nella passata stagione, sempre in Serie D, ha indossato la maglia del Seregno.