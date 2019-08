Calcio, San Filippo Neri. Presentato l'intero staff per la nuova stagione

Si son ritrovati martedì sera per una sgambata in famiglia, i giocatori della San Filippo Neri e nell'occasione è stato presentato lo staff per la stagione 2019/20 che sarà così composto da Loris Giunta, Joele Bocchiardo, Emanuele Scorsone, Matteo Ottonello, Giuseppe Zanardini, Alessandro Sportelli, Giuseppe Pellegrino, Matteo Barilli, Davide Rotiroti e Alberto Caraffi:

"Vogliamo garantire ad una societá storica come la San Filippo Neri 1893 un lavoro serio e meticoloso, al fine di risultare, con la prima squadra, un’ambiente allo stesso tempo famigliare ma professionale. Nelle scorse settimane sono uscite le nostre operazioni di mercato e siamo convinti, sulla carta, di aver allestito una squadra competitiva. Adesso a noi dirigenti e ai mister, spetta il compito di trasformarla in un gruppo vero e si spera vincente. Siamo soddisfatti dal mercato anche perché oltre gli acquisti precedentemente menzionati, non va dimenticata l'ottima base di partenza, culminata nella semifinale playoff persa all’ultimo minuto pochi mesi fa. Siamo riusciti a tenere tutti e questo è il segno che i giocatori, vecchi e nuovi, credono nel nostro progetto!"