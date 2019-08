Ciclismo: grandi novità per la Granfondo On Energy

Non sono certo le ferie a fermare le attività del GS Loabikers impegnato nell'organizzazione della Gran Fondo On Energy, che andrà in scena il prossimo 29 settembre, sotto la direzione di Piernicola Pesce.

La granfondo verrà ripresentata nel suo format ormai noto con la stessa logistica della precedente edizione e il medesimo percorso, adatto al finale di stagione.

Grandi novità invece per la giornata di sabato, che vuole premiare i partecipanti alla granfondo che sceglieranno di passare il fine settimana sul territorio loanese.

Il sabato inizierà alla mattina con una “sgambata” in compagnia di VIP del ciclismo presente e passato, che intratterranno i partecipanti con il loro aneddoti e racconti di avventure passate.

Dopo il meritato pranzo e il giusto riposo pomeridiano, la sera passerà grazie a momenti di intrattenimento con musica, birra, stand espositivi importanti e, per terminare in bellezza, con la cena in compagnia dei VIP che la mattina hanno accompagnato i ciclisti nella ciclopasseggiata.

Tante novità quindi, che verranno svelate nei dettagli nelle prossime settimane.

Si ricorda che la Gran Fondo On Energy chiuderà anche il Trofeo Loabikers e il Gran Premio Costa Ligure.